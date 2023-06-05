Чемпионка мира Мина Попович будет выступать за калининградский «Локомотив»
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Чемпионка мира и Европы, призёр Олимпийских игр в составе сборной Сербии, блокирующая Мина Попович в сезоне-2023/2023 будет выступать за калининградский «Локомотив», сообщает пресс-служба команды.
За свою карьеру Мина играла за сербскую «Црвену Звезду» (Белград), итальянские «Обьеттиво Ризорчименто» (Виченца), «Дзанетти» (Бергамо), «Иль Бизонте Фиренце» (Сан-Кашано), «Поми» (Казальмаджоре), «Савино дель Бене» (Скандиччи), турецкие «Фенербахче» и «Галатасарай».
Попович — чемпионка Сербии, серебряный приёр чемпионата Турции, бронзовый призёр клубного чемпионата мира.
«Локомотив» в сезоне-2022/2023 стал серебряным призёром чемпионата России, уступив в финальной серии московскому «Динамо» со счётом 1-3.
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