Нидерландам записали лишнее очко из-за ошибки табло в матче с Польшей в Лиге наций

В матче в Гонконге в рамках второй игровой недели женской Лиги наций Польша — Нидерланды судьи засчитали лишнее очко голландской команде из-за ошибки на табло, сообщает «Твиттер» Vsever 2.0.
По итогам розыгрыша очка во втором сете при счёте 8:9 судьи сначала отдали преимущество Нидерландам, но потом поняли, что изначальное решение было неверным, и балл нужно засчитать Польше. Однако счёт на табло оказался 9:10 вместо 9:9. Ошибку так и не исправили и Нидерланды победили в партии 25:21, хотя выиграли только 24 очка.
Наставник сборной Польши позднее рассказал, что из-за этой ситуации команда не подписала послематчевые протокол, но не будет оспаривать результат матча. Нидерланды выиграли встречу 3-0 (25:22, 25:21, 28:26)
Для Нидерландов эта победа стала первой на турнире, Польша же впревые потерпела поражений в Лиге наций.
- 17 июня 2023
-
03:16
-
01:26
- 16 июня 2023
-
14:54
-
14:18
-
13:38
-
13:25
-
13:05
-
12:44
-
12:27
-
12:13
-
09:56
-
09:38
-
08:00
-
06:33
- 15 июня 2023
-
23:00
-
22:00
-
08:00
-
04:52
-
01:17
- 14 июня 2023
-
08:00
-
05:12
-
02:20
- 13 июня 2023
-
20:25
-
10:38
-
09:35
-
00:28
- 12 июня 2023
-
21:57
-
03:21
- 11 июня 2023
-
23:24
-
16:59
-
16:30
- 10 июня 2023
-
15:47
-
15:28
-
15:27
- 9 июня 2023
-
16:53