Нидерландам записали лишнее очко из-за ошибки табло в матче с Польшей в Лиге наций

В матче в Гонконге в рамках второй игровой недели женской Лиги наций Польша — Нидерланды судьи засчитали лишнее очко голландской команде из-за ошибки на табло, сообщает «Твиттер» Vsever 2.0.

По итогам розыгрыша очка во втором сете при счёте 8:9 судьи сначала отдали преимущество Нидерландам, но потом поняли, что изначальное решение было неверным, и балл нужно засчитать Польше. Однако счёт на табло оказался 9:10 вместо 9:9. Ошибку так и не исправили и Нидерланды победили в партии 25:21, хотя выиграли только 24 очка.

Наставник сборной Польши позднее рассказал, что из-за этой ситуации команда не подписала послематчевые протокол, но не будет оспаривать результат матча. Нидерланды выиграли встречу 3-0 (25:22, 25:21, 28:26)

Для Нидерландов эта победа стала первой на турнире, Польша же впревые потерпела поражений в Лиге наций.