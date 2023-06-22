Япония продолжает лидировать после шестого тура в мужской Лиге наций

Сегодня, 21 июня, в Роттердаме и Орлеане состоялись матчи 6-го тура групповой стадии мужской волейбольной Лиги наций.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех матчей дня.

Волейбол. Лига наций. Мужчины. Результаты игрового дня

Иран – Италия – 0:3 (19:25, 16:25, 24:26)

Япония – Куба — 3:0 (25:21, 25:16, 25:21)

США– Китай — 3:0 (28:26, 25:22, 25:18)

Словения – Канада – 3:0 (25:23, 25:22, 25:14)

Германия — Польша — 2:3 (21:25, 25:22, 14:25, 25:17, 10:15)

Аргентина – Франция — 3:1 (22:25, 26:24, 25:21, 25:20)

После шести сыгранных туров первое место занимает сборная Японии. Вторую строчку делят две команды: Словения и США. На третьей строчке расположились аргентинские и бразильские волейболисты.