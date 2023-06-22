Япония впервые обыграла Бразилию в мужской Лиге наций
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В четверг, 22 июня, состоялись матчи групповой стадии мужской волейбольной Лиги наций. Из всех шести встреч игрового дня лишь одна закончилась в трёх сетах, в двух матчах победа была разыграна на тай-брейке.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех матчей игрового дня.
Волейбол. Лига наций. Мужчины. Результаты игрового дня
Китай – Италия – 0:3.
Япония – Бразилия – 3:2.
Сербия – Германия – 3:1.
Канада – Болгария – 3:1.
Нидерланды – Польша – 2:3.
Словения – Куба – 3:1.
В турнирной таблице первое место занимает сборная Японии. На второй строчке расположилась Словения, сыграв семь матчей, с 18 очками. На третьей строчке расположилась команда США с 15 очками после шести сыгранных встреч.
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