Япония впервые обыграла Бразилию в мужской Лиге наций

В четверг, 22 июня, состоялись матчи групповой стадии мужской волейбольной Лиги наций. Из всех шести встреч игрового дня лишь одна закончилась в трёх сетах, в двух матчах победа была разыграна на тай-брейке.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех матчей игрового дня.

Волейбол. Лига наций. Мужчины. Результаты игрового дня

Китай – Италия – 0:3.

Япония – Бразилия – 3:2.

Сербия – Германия – 3:1.

Канада – Болгария – 3:1.

Нидерланды – Польша – 2:3.

Словения – Куба – 3:1.

В турнирной таблице первое место занимает сборная Японии. На второй строчке расположилась Словения, сыграв семь матчей, с 18 очками. На третьей строчке расположилась команда США с 15 очками после шести сыгранных встреч.