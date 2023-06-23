Волейбольная Лига наций, мужчины: расписание матчей 23 июня

Сегодня, 23 июня, состоятся матчи групповой стадии мужской волейбольной Лиги наций. Свои игры проведут национальные команды Ирана, США, Аргентины, Болгарии, Сербии, Италии, Франции и Кубы.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех матчей игрового дня.

Волейбол. Лига наций. Мужчины. Расписание игрового дня

Иран – США – 17:30.

Аргентина – Болгария – 17:30.

Сербия – Италия – 21:00.

Франция – Куба – 21:30.

В турнирной таблице лидирующую позицию занимает сборная Японии с 20 очками за семь проведённых поединков. На второй строчке расположилась Словения, сыграв семь матчей, с 18 очками. На третьей строчке – команда США с 15 очками после шести сыгранных встреч.

Самым результативным игроком на данный момент является волейболист сборной Японии Юки Исикава, на его счету 125 очков, на втором месте – Нимир Абдель-Азиз из Нидерландов со 119 очками, тройку лидеров замыкает Рок Можич, у него 113 набранных очков.