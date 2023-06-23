Волейбольная Лига наций, мужчины: расписание матчей 23 июня

Сегодня, 23 июня, состоятся матчи групповой стадии мужской волейбольной Лиги наций. Свои игры проведут национальные команды Ирана, США, Аргентины, Болгарии, Сербии, Италии, Франции и Кубы.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех матчей игрового дня.
Волейбол. Лига наций. Мужчины. Расписание игрового дня
Иран – США – 17:30.
Аргентина – Болгария – 17:30.
Сербия – Италия – 21:00.
Франция – Куба – 21:30.
В турнирной таблице лидирующую позицию занимает сборная Японии с 20 очками за семь проведённых поединков. На второй строчке расположилась Словения, сыграв семь матчей, с 18 очками. На третьей строчке – команда США с 15 очками после шести сыгранных встреч.
Самым результативным игроком на данный момент является волейболист сборной Японии Юки Исикава, на его счету 125 очков, на втором месте – Нимир Абдель-Азиз из Нидерландов со 119 очками, тройку лидеров замыкает Рок Можич, у него 113 набранных очков.
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