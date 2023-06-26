Эрвен Нгапет переходит в турецкий клуб, где будет готовиться к Олимпийским играм в Париже

Олимпийский чемпион по волейболу Эрвен Нгапет переходит в чемпионат Турции после двух сезонов, проведённых в итальянской «Модене». 32-летний игрок сборной Франции подтвердил подписание однолетнего контракта с полуфиналистом Лиги чемпионов клубом «Халкбанк Анкара», где он сможет лучше подготовиться к предстоящим домашним Олимпийским играм – 2024 в Париже.
«В Италии каждые три дня игры, большие матчи. Я хотел быть в хорошей команде, которая играет в Лиге чемпионов, но где можно будет играть с меньшей интенсивностью. Перед Олимпиадой я не хочу перегружать свой организм. Турецкая лига менее требовательна, но там четыре большие команды, так что плей-офф очень интересен. Кроме того, «Халкбанк» дошёл до полуфинала Лиги чемпионов в этом сезоне», — приводит слова Нгапета L'Équipe.
Эрвен Нгапет за время своей профессиональной карьеры в волейболе имел возможность играть во многих странах: Франции («Тур»), Италии («Пьемонт» и «Модена»), России («Кузбасс» Кемерово, «Зенит» Казань) и Иране (Пайкан» Тегеран). Таким образом, турецкий чемпионат станет пятым в его карьере.
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