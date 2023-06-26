Связующая сборной России по волейболу Евгения Старцева продлила контракт с московским «Динамо» на сезон-2023/2024.

«Евгения Старцева с нами в новом сезоне!» — говорится в сообщении пресс-службы волейбольной команды.

Для спортсменки этот сезон будет третьим в составе московской команды. За это время Старцева вместе с «Динамо» стала победителем и бронзовым призёром чемпионата России, завоевала Кубок России и выиграла Спартакиаду сильнейших.

С 2012 по 2021 год Евгения Старцева выступала за казанский клуб «Динамо-Ак Барс».

Напомним, московское «Динамо» стало чемпионом России сезона-2022/2023. В финальной серии волейболистки «Динамо» оказались сильнее калининградского «Локомотива». Серия завершилась со счётом 3-1 в пользу московской команды.