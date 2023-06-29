Волейбольная Лига наций, женщины: результаты матчей 29 июня

Сегодня, 29 июня, состоялись очередные матчи третьей недели предварительного этапа женской волейбольной Лиги наций.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех матчей игрового дня.

Волейбол. Лига наций. Женщины. Расписание игрового дня

Польша – Германия – 3:2 (15:25, 25:19, 25:19, 19:25, 17:15).

Хорватия – Нидерланды – 0:3 (20:25, 11:25, 15:25).

США – Болгария — 3:0 (25:15, 25:17, 25:17).

Доминиканская Республика – Южная Корея — 3:0 (25:18, 25:18, 25:16).

Бразилия – Канада — 2:3 (30:28, 22:25, 23:25, 25:21, 15:17).

Таиланд – Турция – 0:3 (15:25, 15:25, 20:25).

После победы над немецкой командой Польша стала первой сборной, которая присоединилась к хозяевам турнира, США, и обеспечила себе место в финале Лиги наций по волейболу 2023 в следующем месяце.

После десяти проведённых матчей лидером предварительного этапа является сборная США, в активе которой девять побед и 24 очка. На второй позиции с восемью победами и 23 очками команда Польши. На третью строчку поднялись турецкие волейболистки (семь побед и 23 очка). Отметим, что также семь побед у сборных Бразилии и Германии.

Самым результативным игроком на данный момент является волейболистка сборной Польши Магдалена Стысяк, на счету которой 207 очков. На втором месте – канадка Алекса Грей (188). На третьей позиции – немка Ортман Ханна (181).

Хайлайты интереснейшего пятисетового матча тура:

Видео можно посмотреть на канале Volleyball World в YouTube. Права на видео принадлежат FIVB.