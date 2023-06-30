Волейбольная Лига наций, женщины: расписание матчей 30 июня

Сегодня, 30 июня, состоятся очередные матчи третьей недели предварительного этапа женской волейбольной Лиги наций. Свои игры проведут национальные команды Болгарии, Польши, Канады, Италии, Германии, Сербии, Нидерландов, Японии, Китая, Доминиканской Республики, Бразилии, Турции.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех матчей игрового дня.

Волейбол. Лига наций. Женщины. Расписание игрового дня

Болгария – Польша – 6:00.

Канада – Италия – 9:00.

Германия – Сербия — 9:30.

Нидерланды – Япония — 13:00.

Китай – Доминиканская Республика — 13:30.

Бразилия – Турция – 16:30.

После победы над немецкой командой Польша стала первой сборной, которая присоединилась к хозяевам турнира, США, и обеспечила себе место в финале Лиги наций по волейболу 2023 в следующем месяце.

После десяти проведённых матчей лидером предварительного этапа является сборная США, в активе которой девять побед и 24 очка. На второй позиции с восемью победами и 23 очками команда Польши. На третью строчку поднялись турецкие волейболистки (семь побед и 23 очка). Отметим, что также семь побед у сборных Бразилии и Германии.

Самым результативным игроком на данный момент является волейболистка сборной Польши Магдалена Стысяк, на счету которой 207 очков. На втором месте – канадка Алекса Грей (188). На третьей позиции – немка Ортман Ханна (181).