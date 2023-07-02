Волейбольная Лига наций, женщины: результаты матчей 2 июля

Сегодня, 2 июля, состоялись заключительные матчи третьей недели предварительного этапа женской волейбольной Лиги наций. Свои игры провели национальные команды Польши, Турции, Бразилии, Италии, Сербии, Болгарии, Японии, Китая, Южной Кореи, Хорватии, США и Таиланда.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех матчей игрового дня.
Волейбол. Лига наций. Женщины. Результаты игрового дня
Сербия — Болгария – 3:2 (20:25, 25:16, 25:14, 17:25, 15:4).
Польша — Южная Корея – 3:0 (25:23, 25:18, 25:16).
Хорватия – Турция — 0:3 (14:25, 23:25, 18:25).
Китай – США – 3:2 (18:25, 25:19, 19:25, 25:20, 15:8).
Италия — Япония – 3:1 (25:23, 25:23, 17:25, 25:22).
Таиланд – Бразилия – 0:3 (20:25, 16:25, 23:25).
Турнирную таблицу после заключительного дня регулярного чемпионата возглавляет сборная Польши, которая поднялась на вершину после сенсационного поражения США от команды Китая. На втором месте с десятью победами американские волейболистки. Третью строчку занимает сборная Турции, в активе которой девять побед. Эти команды, а также сборные Бразилии, Японии, Китая, Германии и Италии досрочно вышли в финал Лиги наций, который пройдёт в Техасе (США) с 12 по 16 июля.
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