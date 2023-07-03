Волейболистам и тренеру Ирана не выдают визу в США, скандал в Лиге наций

Завтра, 4 июля, стартует третья неделя волейбольной Лиги наций у мужчин. Матчи пройдут на Филиппинах и в США. Однако американцы до сих пор не могут выдать визы трём игрокам и главному тренеру сборной Ирана.

«Ещё в апреле вся команда вместе с персоналом отправилась в Анкару, в американское посольство, оформлять визы. С самого начала мы слышали, что документы не получат три игрока. Мы пришли к выводу, что причиной этого могло быть то, что они играли в армейском клубе в рамках своей военной службы. Отсюда и появился отказ.

В связи с этим три других игрока приступили к тренировкам. Они должны присоединиться к нам в воскресенье и вылететь с нами в США из Франкфурта. Однако в пятницу выяснилось, что заявка снова проверена и некоторые игроки должны ждать решения до понедельника. В этот день они получат или отказ, или положительный ответ. Даже если всё пойдёт по-нашему, мы не знаем, доживут ли они до матча с французами.

Если бы я был руководством FIVB, я бы определил нас на Филиппины, а не в США. Президент национальной федерации должен вмешаться в ситуацию. Как гласит регламент — каждый участник должен иметь возможность без проблем въехать в страну, где проводятся игры. Однако уладить это не удалось», – приводит слова тренера по физической подготовке сборной Ирана Войцеха Янаса Sport.tvp.

Волейболисты из Ирана угрожали бойкотом, их удалось отговорить при условии, что матчи в Анахайме не пойдут в зачёт рейтинга FIVB. Однако как минимум тренер команды ещё надеется успеть и ждёт выдачи визы во Франкфурт.

5 июля сборная Ирана должна сыграть с командой Франции, 7-го – с Болгарией, 9 июля – со сборными Аргентины и Кубы.