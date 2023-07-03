Волейболистам и тренеру Ирана не выдают визу в США, скандал в Лиге наций

Завтра, 4 июля, стартует третья неделя волейбольной Лиги наций у мужчин. Матчи пройдут на Филиппинах и в США. Однако американцы до сих пор не могут выдать визы трём игрокам и главному тренеру сборной Ирана.
«Ещё в апреле вся команда вместе с персоналом отправилась в Анкару, в американское посольство, оформлять визы. С самого начала мы слышали, что документы не получат три игрока. Мы пришли к выводу, что причиной этого могло быть то, что они играли в армейском клубе в рамках своей военной службы. Отсюда и появился отказ.
В связи с этим три других игрока приступили к тренировкам. Они должны присоединиться к нам в воскресенье и вылететь с нами в США из Франкфурта. Однако в пятницу выяснилось, что заявка снова проверена и некоторые игроки должны ждать решения до понедельника. В этот день они получат или отказ, или положительный ответ. Даже если всё пойдёт по-нашему, мы не знаем, доживут ли они до матча с французами.
Если бы я был руководством FIVB, я бы определил нас на Филиппины, а не в США. Президент национальной федерации должен вмешаться в ситуацию. Как гласит регламент — каждый участник должен иметь возможность без проблем въехать в страну, где проводятся игры. Однако уладить это не удалось», – приводит слова тренера по физической подготовке сборной Ирана Войцеха Янаса Sport.tvp.
Волейболисты из Ирана угрожали бойкотом, их удалось отговорить при условии, что матчи в Анахайме не пойдут в зачёт рейтинга FIVB. Однако как минимум тренер команды ещё надеется успеть и ждёт выдачи визы во Франкфурт.
5 июля сборная Ирана должна сыграть с командой Франции, 7-го – с Болгарией, 9 июля – со сборными Аргентины и Кубы.
- 3 июля 2023
-
16:40
- 2 июля 2023
-
18:35
-
18:25
-
08:00
- 1 июля 2023
-
22:40
-
21:03
-
20:35
-
08:00
- 30 июня 2023
-
21:40
-
08:00
- 29 июня 2023
-
21:21
-
13:55
-
08:00
- 28 июня 2023
-
19:26
-
15:42
-
08:00
- 27 июня 2023
-
19:16
-
08:00
- 26 июня 2023
-
14:47
-
11:12
-
10:55
-
00:17
- 25 июня 2023
-
22:16
-
22:14
-
18:32
-
08:00
-
00:27
-
00:00
- 24 июня 2023
-
23:12
-
19:15
-
18:29
-
18:06
-
11:25
-
10:40
-
08:00