Волейбольная Лига наций, мужчины: расписание матчей 4 июля

Сегодня, 4 июля, состоятся заключительные матчи третьей недели предварительного этапа мужской волейбольной Лиги наций. Свои игры проведут национальные команды Бразилии, Италии, Японии, Китая, Аргентины, Сербии.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех матчей игрового дня.

Волейбол. Лига наций. Мужчины. Расписание игрового дня

Бразилия — Италия – 10:00.

Япония — Китай – 14:00.

Аргентина – Сербия — 23:00.

Турнирную таблицу перед заключительными матчами третьей недели регулярного чемпионата возглавляет сборная Японии, в активе которой восемь побед и ни одного поражения. На втором месте с семью победами американские волейболисты. Третью строчку занимает сборная Бразилии, в активе которой шесть побед.