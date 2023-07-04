Волейбольная Лига наций, мужчины: расписание матчей 4 июля
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Сегодня, 4 июля, состоятся заключительные матчи третьей недели предварительного этапа мужской волейбольной Лиги наций. Свои игры проведут национальные команды Бразилии, Италии, Японии, Китая, Аргентины, Сербии.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех матчей игрового дня.
Волейбол. Лига наций. Мужчины. Расписание игрового дня
Бразилия — Италия – 10:00.
Япония — Китай – 14:00.
Аргентина – Сербия — 23:00.
Турнирную таблицу перед заключительными матчами третьей недели регулярного чемпионата возглавляет сборная Японии, в активе которой восемь побед и ни одного поражения. На втором месте с семью победами американские волейболисты. Третью строчку занимает сборная Бразилии, в активе которой шесть побед.
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