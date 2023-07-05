Япония одержала девятую победу в мужской Лиге наций

В Пасае (Филиппины) и Анахайме (США) прошли первые встречи третьей игровой недели мужской волейбольной Лиги наций. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех матчей игрового дня.

Бразилия — Италия – 1:3 (25:23, 20:25, 15:25, 21:25).

Япония — Китай – 3:2 (24:26, 25:23, 21:25, 25:23, 15:12).

Аргентина – Сербия — 3:1 (19:25, 25:16, 25:19, 25:18).

Иран — Франция — 0:3 (18:25, 22:25, 19:25)

Лидирует в Лиге наций по-прежнему Япония, выигравшая все девять матчей. Второе место у США с семью победами и одним поражением. Далее идёт группа из пяти команд с шестью победами. При этом у Аргентины, Бразилии и Италии по три проигрыша, а у Словении и Польши по две. Замыкают восьмёрку Нидерланды (четыре победы и четыре поражения).