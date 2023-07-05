Волейбольная Лига наций, мужчины: результаты матчей 4 июля
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Сегодня, 4 июля, состоялись матчи третьей недели в рамках предварительного этапа мужской волейбольной Лиги наций. Свои игры провели национальные команды Бразилии, Италии, Японии, Китая, Аргентины, Сербии, Ирана и Франции.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех матчей игрового дня.
Волейбол. Лига наций. Женщины. Результаты игрового дня
Бразилия — Италия — 1:3 (25:23, 20:25, 15:25, 21:25).
Япония — Китай — 3:2 (24:26, 25:23, 21:25, 25:23, 15:12).
Аргентина — Сербия — 3:1 (19:25, 25:16, 25:19, 25:18).
Иран — Франция — 0:3 (18:25, 22:25, 19:25).
Турнирную таблицу возглавляет сборная Японии. Второе место занимает команда из США. Третью строчку вырвала сборная Аргентина, побед сборную Сербии.
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