Волейбольная Лига наций, мужчины: результаты игрового дня

9 и 10 июля состоялись заключительные матчи в рамках предварительного этапа мужской волейбольной Лиги наций. Свои игры провели национальные команды Словении, Нидерландов, Японии, Польши, Кубы, Ирана, Франции, Германии, США и Болгарии.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех матчей игрового дня.
Волейбол. Лига наций. Мужчины. Результаты игрового дня
Словения — Нидерланды — 3:0 (25:20, 32:30, 25:22).
Япония — Польша — 0:3 (17:25, 18:25, 19:25).
Куба — Иран — 3:2 (25:22, 26:28, 25:23, 28:30, 15:10)
Франция — Германия — 3:1 (21:25, 25:20, 25:22, 25:21).
США — Болгария — 3:0 (29:27, 25:19, 25:21).
По итогам предварительного этапа первую строчку в таблице заняла команда США, второе — Япония, третье — Польша. На оставшихся пяти квалификационных местах расположились Аргентина, Бразилия, Италия, Словения и Франция.
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