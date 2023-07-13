США обыграла Японию и вышла в полуфинал женской Лиги наций

В Арлингтоне (США) на стадионе «Колледж Парк Центр» прошёл второй четвертьфинальный матч женской Лиги наций. Сборная Соединённых Штатов Америки обыграла Японию со счётом 3:1 (25:23, 25:21, 18:25, 25:18).

В других четвертьфиналах 13 июля сыграют Бразилия — Китай (18:30 мск), Турция — Италия (22:00 мск).

США встретится с победителем встречи между Турцией и Италией. Игры 1/2 финала пройдут в ночь с 15 на 16 июля по московскому времени. Матч за третье место и финал состоятся в ночь с 16 на 17 июля мск. Все матчи пройдут в Арлингтоне.

В прошлом году победителем Лиги наций стала сборная Италии, второе место заняла Бразилия, а третье — Сербия.

Плей-офф мужской Лиги наций пройдёт с 19 по 23 июля в Гданьске (Польша).