США обыграла Японию и вышла в полуфинал женской Лиги наций
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В Арлингтоне (США) на стадионе «Колледж Парк Центр» прошёл второй четвертьфинальный матч женской Лиги наций. Сборная Соединённых Штатов Америки обыграла Японию со счётом 3:1 (25:23, 25:21, 18:25, 25:18).
В других четвертьфиналах 13 июля сыграют Бразилия — Китай (18:30 мск), Турция — Италия (22:00 мск).
США встретится с победителем встречи между Турцией и Италией. Игры 1/2 финала пройдут в ночь с 15 на 16 июля по московскому времени. Матч за третье место и финал состоятся в ночь с 16 на 17 июля мск. Все матчи пройдут в Арлингтоне.
В прошлом году победителем Лиги наций стала сборная Италии, второе место заняла Бразилия, а третье — Сербия.
Плей-офф мужской Лиги наций пройдёт с 19 по 23 июля в Гданьске (Польша).
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