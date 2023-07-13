Московское «Динамо» официально сообщило о продлении контракта с Наталией Гончаровой

Волейбольный клуб «Динамо» из Москвы продлил контракт с капитаном команды, диагональной Наталией Гончаровой на сезон-2023/2024. Для спортсменки это будет 16-й сезон в составе «Динамо».
«Наталия Гончарова с нами в новом сезоне!» – написал клуб на официальной странице в телеграм-канале.
Вместе с «Динамо» Наталия шесть раз выиграла золото, семь раз серебро и бронзу чемпионата России, стала пятикратной обладательницей Кубка России, двукратной обладательницей Суперкубка России, серебряным призёром Лиги чемпионов, а также победительницей Спартакиады сильнейших.
По опросу главных тренеров команд Суперлиги четырежды подряд признавалась лучшей волейболисткой чемпионатов России (2014/15, 2015/16, 2016/17 и 2017/18), становилась обладательницей приза имени Людмилы Булдаковой.
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