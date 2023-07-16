Макрогузова и Холомина стали обладательницами Кубка России по пляжному волейболу
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Волейболистки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина, которые представляют московское «Динамо», стали победительницами Кубка России по пляжному волейболу.
Финал соревнований проходил в Кемерове с 13 по 16 июля. В заключительном матче Макрогузова и Холомина одержали победу над Екатериной Бирловой и Дарьей Рудых, которые также являются представительницами «Динамо». Бронзовые награды получили выступавшие за калининградский «Локомотив» Мария Егорова и Арина Ряжнова.
Первое место в мужских соревнованиях завоевали представители «Факела» из Нового Уренгоя Илья Лешуков и Олег Стояновский. Вторыми стали Игорь Величко и Максим Сиволап из «Обнинска», а третье место заняли Вячеслав Красильников и Константин Семёнов, представляющие анапский «Витязь».
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