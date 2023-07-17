Карполь попал в Книгу рекордов России, проработав в «Уралочке» 49 лет
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Главный тренер «Уралочки» Николай Карполь установил рекорд по наибольшему трудовому стажу в должности наставника волейбольной команды, сообщается на сайте Книги рекордов России.
Карполь возглавляет «Уралочку» с 1969 года. Его стаж составляет 49 лет и 8 месяцев. Под его руководством команда 25 раз становилась лучшей в России и восемь раз — в Европе. Ранее Всероссийская федерация волейбола подавала заявку в Книгу рекордов Гиннесса для регистрации достижения Николая.
Карполь является заслуженным тренером СССР и России, заслуженным работником физической культуры РФ, вице-президентом Всероссийской федерации волейбола, президентом Общественно-спортивного центра, а также почётным гражданином Екатеринбурга и Свердловской области.
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