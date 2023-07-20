Японские волейболисты вышли в полуфинал Лиги наций, обыграв Словению

Мужская сборная Японии по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций. В четвертьфинальном матче соревнований, решающая стадия которых проходит в Гданьске (Польша), японские волейболисты нанесли поражение команде Словении со счётом 3:0 (26:24, 25:18, 25:22).

В составе сборной Японии самым результативным был доигровщик Юки Исикава, принесший команде 27 очков. 12 очков на счету диагонального Юдзи Нисиды. У словенцев по 12 очков набрали блокирующий Ален Паенк и доигровщик Тине Урнаут.

За выход в финал сборная Японии сыграет с победителем четвертьфинального матча, в котором встретятся команды Бразилии и Польши.

Волейбол. Лига наций. Мужчины. Гданьск, Польша

Четвертьфинал

Япония – Словения – 3:0 (26:24, 25:18, 25:22).