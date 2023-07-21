Волейболист Кимеров дисквалифицирован на два года из-за проб из базы данных LIMS

26-летний волейболист Александр Кимеров дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Международной федерации волейбола (FIVB). Срок отстранения спортсмена отсчитывается с 9 декабря 2022 года и, соответственно, продлится до 8 декабря 2024 года.

Причина для дисквалификации нашлась в базе данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). В пробах Кимерова, сданных во внесоревновательный период 20 ноября 2013 года и 18 августа 2014 года, обнаружены следы кленбутерола и дегидрохлорметилтестостерона.

Воспитанник московского «Динамо» Кимеров играл за родной клуб, уфимский «Урал», краснодарское «Динамо», «Факел» из Нового Уренгоя и итальянскую «Верону». Последние два сезона провёл в клубе «Ярославич», выступающем в высшей лиге «А». В составе сборной России в 2015 стал победителем Универсиады в Кванджу.