Мэттью Андерсон: меня легко критиковать за игру в России. Мне всё равно, что думают другие

Американский волейболист Мэттью Андерсон высказался о критике в свой адрес за выступление в составе санкт-петербургского «Зенита».

«Меня легко критиковать за выступление в России. Но мне всё равно, что об этом думают другие», — приводит слова Андерсона Przegląd Sportowy.

Напомним, Андерсон стал игроком «Зенита» осенью 2022 года. Прежде у американского волейболиста уже был игровой опыт в России: Андерсон на протяжении восьми сезонов выступал за казанский «Зенит».

По итогам минувшего сезона санкт-петербургский «Зенит» занял четвёртое место в волейбольной Суперлиге. Чемпионами турнира стали волейболисты казанского «Зенита», серебро взяло московское «Динамо», а на третьем месте расположился новосибирский «Локомотив».