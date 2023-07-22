17 очков Мэттью Андерсона помогли сборной США выйти в финал волейбольной Лиги наций

Мужская сборная США по волейболу вышла в финал Лиги наций. В полуфинальном матче соревнований в Гданьске американские волейболисты нанесли поражение команде Италии со счётом 3:0 (25:19, 25:18, 25:19).

Самым результативным в составе сборной США в полуфинале стал диагональный санкт-петербургского «Зенита» Мэттью Андерсон, принесший своей команде 17 очков. 16 очков на счету доигровщика Томаса Ешке. Также в основном составе сборной США играет связующий Майка Кристенсон из казанского «Зенита». У итальянцев по 9 очков набрали Алессандро Микьелетто, Джанлука Галасси и Даниеле Лавия.

За титул сборная США сыграет с командой Польши. Японские и итальянские волейболисты в очной встрече поспорят за бронзовые медали. Оба матча пройдут в воскресенье, 23 июля.

Волейбол. Лига наций. Мужчины. Гданьск, Польша

Полуфинал

США – Италия – 3:0 (25:19, 25:18, 25:19).