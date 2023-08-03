Брат Алины Корнеевой тренируется вместе с основной командой «Зенит-Казань»

21-летний связующий Артём Корнеев тренируется вместе с основной командой «Зенит-Казань», пока у казанцев отсутствует Кристенсон.

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Артём Корнеев, оказывается, в межсезонье перешёл из МГТУ в казанскую «Академию», которая выступает в высшей лиге А.

Артём – из спортивной семьи. Отец – доигровщик Александр Корнеев — четыре сезона выступал за сборную России и завоевал бронзу Олимпиады-2008, а на клубном уровне становился чемпионом страны в составе «Белогорья», московского «Динамо» и казанского «Зенита». 16-летняя сестра, двукратная чемпионка юниорских турниров «Большого шлема», российская теннисистка Алина Корнеева в этом году выиграла открытый чемпионат Австралии и «Ролан Гаррос» в юниорском разряде, а также на прошлой неделе стала чемпионкой турнира ITF (W-100) в Португалии, в финале разгромив представительницу Франции Кароль Монне (186-й номер рейтинга WTA).