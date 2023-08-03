«Пока с новыми мячами непросто». Либеро «Зенита-Казань» — о мяче «Волар»

Либеро мужского волейбольного клуба «Зенит-Казань» Алексей Чанчиков поделился мнением об игре новым волейбольным мячом отечественного производства «Волар» модели VL-100.

«Пока с новыми мячами непросто. Отскок другой, они кажутся более тяжёлыми. Но, думаю, привыкнем – до начала сезона ещё много времени», – приводит слова либеро Чанчикова «Спорт Бизнес Online».

Фото: volley.ru

Однако во время тренировки на песке волейболисты играют сине-жёлтыми мячами Mikasa для классики. Напомним, с нового сезона их в российском волейболе заменят мячи «Волар». Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) заявила об отказе от японских мячей Mikasa и переходе на мячи собственного производства.

Игры в Суперлиге, высшей лиге А, высшей лиге Б, Молодёжной лиге, Кубке России и Кубке 100-летия в сезоне-2023/2024 будут проводиться мячами «Волар VL-100».