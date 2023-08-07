Илья Фёдоров: обидно, что не получается показать себя на международной арене

Либеро мужского волейбольного клуба «Зенит-Казань» 21-летний Илья Фёдоров поделился эмоциями от выступлений за сборную России.

«Самые невероятные эмоции. Для меня это высший уровень. Немного, конечно, сейчас обидно, что не получается показать себя на международной арене. Но я надеюсь, со временем ситуация наладится и с нас снимут все запреты. По сравнению с молодёжной сборной испытываешь совсем другие ощущения, когда вызываешься в основную сборную России. Для меня большая честь выступать с игроками, которые по нескольку раз завоёвывали медали на Олимпийских играх, участвовали на многих чемпионатах мира», – приводит слова Фёдорова «Спорт. Татар-информ».

Илья Фёдоров является серебряным призёром чемпионата мира среди молодёжи в 2019 году, а также чемпионом Европы среди молодёжи U21 в 2020-м.