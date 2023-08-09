Женская молодёжная сборная России по волейболу победила Таджикистан на Играх стран СНГ

Сегодня, 9 августа, женская молодёжная сборная России одержала победу над командой Таджикистана в матче турнира по волейболу на II Играх стран СНГ в Беларуси. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:7, 25:8, 25:19) в пользу российской женской команды.

Женская молодёжная сборная Таджикистана в следующем матче, который пройдёт 10 августа, встретится со спортсменками из Армении, а российской молодёжной команде предстоит сыграть с армянскими волейболистками 11 августа.

Напомним, вторые в истории Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа на территории Беларуси. Соревнования в 11 городах страны проводятся в открытом формате — их участниками могут стать и представители любой другой страны, не входящей в состав СНГ.