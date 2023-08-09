Юношеская сборная России по волейболу обыграла Узбекистан на Играх стран СНГ

Сегодня, 9 августа, юношеская сборная России по волейболу провела матч со сверстниками из Узбекистана в рамках II Игр стран СНГ, которые проходят в Беларуси.

Встреча прошла во Дворце спорта в Минске и завершилась со счётом 3:0 (25:12, 25:15, 25:20) в пользу российской юношеской команды. В следующем матче российские волейболисты сыграют с Таджикистаном. Матч состоится завтра, 10 августа. Позже на этом турнире команда России сыграет с ОАЭ, Арменией и Беларусью.

Напомним, вторые в истории Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа на территории Беларуси. Соревнования в 11 городах страны проводятся в открытом формате — их участниками могут стать и представители любой другой страны, не входящей в состав СНГ.