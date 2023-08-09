Женская сборная России по волейболу обыграла Беларусь в товарищеском матче

Женская сборная России по волейболу обыграла национальную команду Беларуси в товарищеском матче, который прошёл в Москве. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:21, 25:20) в пользу россиянок.
Лучшей в составе российской сборной стала капитан команды Арина Федоровцева, которая набрала 20 очков.
10 августа команды сыграют ретро-матч по правилам 80-х годов в форме советских времен, с переходом подачи и с партиями до 15 очков.
Напомним, российские и белорусские волейболистки отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Укриане. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил рекомендации, при соблюдении которых атлеты из России и Беларуси смогут вернуться на турниры, однако спортсмены из командных видов не могут вернуться на международную арену.
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