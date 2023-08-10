Волейбольный клуб «Белогорье» представил мини-сериал о предсезонной подготовке

Волейбольный клуб «Белогорье» представил первую из четырёх частей мини-сериала «Обратная сторона», в котором зрители познакомятся с внутренней жизнью команды, дружным белгородским коллективом и процессом подготовки волейболистов к сезону.

Обычно такое остаётся за кадром. Болельщики видят игроков лишь на площадке, но не процесс подготовки к ним. Медиаслужба «Белогорья» постарается раскрыть и разнообразие, и сложность учебно-тренировочного сбора «львов», проводимого новым тренерским штабом, показать, как строятся и укрепляются взаимоотношения внутри коллектива, как объединяется команда единой целью, как через пот и усталость, но задорно с чувством удовлетворения от хорошо проделанной работы каждый стремится стать сильнее, лучше, интереснее.

Только так – вместе и с полной отдачей можно чего-то добиться. У «Белогорья» всегда была только одна цель – первое место. И в новом сезоне команда очень хочет взлететь на пьедестал, на самую высокую его ступеньку, и настраивается на это с самого первого собрания «львов».

Герой первой серии – блокирующий Георгий Заболотников, ставший в прошлом сезоне одним из главных открытий чемпионата. Самый высокий игрок российской Суперлиги рассказывает о первых циклах тренировочного сбора, о начале игровых занятий и о культурной жизни «Белогорья».

Первую серию вы можете посмотреть:

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