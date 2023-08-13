Юные российские волейболистки проиграли команде Беларуси в финале Игр СНГ

Женская сборная России по волейболу не старше 2007 года рождения завоевала серебряные медали турнира на Играх СНГ, которые проходят в Беларуси.
В финальном матче, состоявшемся в Минске на «Чижовка-арене», россиянки со счётом 1:3 (25:16, 18:25, 13:25, 20:25) уступили хозяйкам площадки, представительницам сборной Беларуси. Стоит отметить, что юные белоруски одержали волевую победу, так как первую партию выиграли россиянки.
Вторые в истории Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа на территории Беларуси. Соревнования проводятся в открытом формате — это означает, что их участниками могут стать и представители любой другой страны, не входящей в состав СНГ.
Волейбол (U-16). II Игры стран СНГ. Женщины, финал
Беларусь (U-16) — Россия (U-16) — 3:1 (16:25, 25:18, 25:13, 25:20).
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