Сербия уверенно обыграла Украину на женском чемпионате Европы по волейболу

Завершился матч 1-го тура группового этапа женского чемпионата Европы по волейболу, в котором встречались сборные Сербии и Украины. Сербия одержала победу — 3:0.

В первой партии Сербия победила со счётом 25:14, во второй — со счётом 25:19, а в третьей — со счётом 25:16. В следующем туре команда сыграет со Словенией. Украинкам предстоит встретиться с Венгрией. Также в группе А выступают Бельгия и Польша.

Сербские волейболистки являются действующими чемпионками мира. В финале ЧМ-2022 они обыграли Бразилию со счётом 3:0. На предыдущем чемпионате Европы, который проходил в 2021 году, Сербия дошла до финала, где уступила Италии. Украина на том турнире завершила выступление в 1/8 финала, проиграв Польше.