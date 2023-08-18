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Сербия уверенно обыграла Украину на женском чемпионате Европы по волейболу

Сербия уверенно обыграла Украину на женском чемпионате Европы по волейболу
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Завершился матч 1-го тура группового этапа женского чемпионата Европы по волейболу, в котором встречались сборные Сербии и Украины. Сербия одержала победу — 3:0.

В первой партии Сербия победила со счётом 25:14, во второй — со счётом 25:19, а в третьей — со счётом 25:16. В следующем туре команда сыграет со Словенией. Украинкам предстоит встретиться с Венгрией. Также в группе А выступают Бельгия и Польша.

Сербские волейболистки являются действующими чемпионками мира. В финале ЧМ-2022 они обыграли Бразилию со счётом 3:0. На предыдущем чемпионате Европы, который проходил в 2021 году, Сербия дошла до финала, где уступила Италии. Украина на том турнире завершила выступление в 1/8 финала, проиграв Польше.

ЧЕ-2023 (ж) . Группа A
18 августа 2023, пятница. 18:00 МСК
Сербия
Окончен
3 : 0
Украина
Сербия: Буша, Лазович, Дрча, Попович, Узелац, Огненович, Куртагич, Пушич, Бьелица, Алексич, Стеванович, Егдич, Бошкович, Лозо
Украина: Миленко, Мелюшкина, Луценко, Немцева, Дорсман, Олейник, Шаргородская, Маевская, Хобер, Данчак, Дымар, Крайдуба, Котар, Кодола
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Новости. Волейбол
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