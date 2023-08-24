Сборная Украины проиграла Польше и вышла в плей-офф ЧЕ по волейболу с 3-го места в группе

В заключительном матче группы А на чемпионате Европы по волейболу женская сборная Украины проиграла команде Польши со счётом 1:3 (17:25, 25:22, 17:25, 17:25).

В плей-офф украинкские волейболистки вышли с третьего места в подгруппе. Первым соперником Украины станет либо Чехия, либо Германия – в зависимости от того, как завершатся матчи в группе С.

Матч 1/8 финала с участием сборной Украины состоится в воскресенье, 27 августа.

Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины

Группа А. 5-й тур

Польша – Украина – 3:1 (25:17, 22:25, 25:17, 25:17).

Действующими чемпионками Европы являются итальянские волейболистки. Это уже третье подряд первенство, на котором соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно.