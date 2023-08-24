Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Сборная Украины проиграла Польше и вышла в плей-офф ЧЕ по волейболу с 3-го места в группе

Сборная Украины проиграла Польше и вышла в плей-офф ЧЕ по волейболу с 3-го места в группе
Комментарии

В заключительном матче группы А на чемпионате Европы по волейболу женская сборная Украины проиграла команде Польши со счётом 1:3 (17:25, 25:22, 17:25, 17:25).

В плей-офф украинкские волейболистки вышли с третьего места в подгруппе. Первым соперником Украины станет либо Чехия, либо Германия – в зависимости от того, как завершатся матчи в группе С.

Матч 1/8 финала с участием сборной Украины состоится в воскресенье, 27 августа.

Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины
Группа А. 5-й тур

Польша – Украина – 3:1 (25:17, 22:25, 25:17, 25:17).

Действующими чемпионками Европы являются итальянские волейболистки. Это уже третье подряд первенство, на котором соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно.

ЧЕ-2023 (ж) . Группа A
24 августа 2023, четверг. 18:00 МСК
Польша
Окончен
3 : 1
Украина
Польша: Стензель, Корнелюк, Витковска, Галковская, Стысяк, Федусё, Лукасик, Щигловска, Волош, Шлаговска, Венерска, Пацак, Розански, Юрчик
Украина: Миленко, Мелюшкина, Луценко, Немцева, Дорсман, Олейник, Шаргородская, Маевская, Хобер, Данчак, Дымар, Крайдуба, Котар, Кодола
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android