Сборная Украины проиграла Польше и вышла в плей-офф ЧЕ по волейболу с 3-го места в группе
Поделиться
В заключительном матче группы А на чемпионате Европы по волейболу женская сборная Украины проиграла команде Польши со счётом 1:3 (17:25, 25:22, 17:25, 17:25).
В плей-офф украинкские волейболистки вышли с третьего места в подгруппе. Первым соперником Украины станет либо Чехия, либо Германия – в зависимости от того, как завершатся матчи в группе С.
Матч 1/8 финала с участием сборной Украины состоится в воскресенье, 27 августа.
Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины
Группа А. 5-й тур
Польша – Украина – 3:1 (25:17, 22:25, 25:17, 25:17).
Действующими чемпионками Европы являются итальянские волейболистки. Это уже третье подряд первенство, на котором соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно.
ЧЕ-2023 (ж) . Группа A
24 августа 2023, четверг. 18:00 МСК
Польша
Окончен
3 : 1
Украина
Польша: Стензель, Корнелюк, Витковска, Галковская, Стысяк, Федусё, Лукасик, Щигловска, Волош, Шлаговска, Венерска, Пацак, Розански, Юрчик
Украина: Миленко, Мелюшкина, Луценко, Немцева, Дорсман, Олейник, Шаргородская, Маевская, Хобер, Данчак, Дымар, Крайдуба, Котар, Кодола
Комментарии
- 24 августа 2023
-
20:36
-
09:00
-
00:50
- 23 августа 2023
-
20:30
-
09:00
-
00:55
- 22 августа 2023
-
20:37
-
13:08
-
12:35
-
09:30
-
00:54
- 21 августа 2023
-
15:57
-
13:47
-
11:30
-
11:05
-
10:40
-
09:50
-
09:30
-
08:15
-
01:00
- 20 августа 2023
-
23:00
-
22:00
-
14:58
-
09:00
-
01:00
- 19 августа 2023
-
20:20
-
09:00
-
01:00
- 18 августа 2023
-
22:51
-
19:34
-
09:00
-
01:23
- 17 августа 2023
-
13:13
-
11:37
-
11:23
Партнерский контент