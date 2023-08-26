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Сборная Франции вышла в 1/4 финала женского ЧЕ по волейболу, обыграв Румынию

Сборная Франции вышла в 1/4 финала женского ЧЕ по волейболу, обыграв Румынию
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Сегодня, 26 августа, стартовали игры 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу, в первом матче раунда женская сборная Франции одержала победу над командой Румынии со счётом 3:1 (25:23, 25:16, 21:25, 25:23).

Следующим соперником Франции в четвертьфинале станет победитель встречи между командами из Италии и Испании.

Матч 1/4 финала с участием французских волейболисток состоится во вторник, 29 августа.

Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/8 финала

Франция – Румыния – 3:1 (25:23, 25:16, 21:25, 25:23).

ЧЕ-2023 (ж) . 1/8 финала
26 августа 2023, суббота. 19:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 1
Румыния
Франция: Жикёйль - 22, Сильвес - 21, Казот - 17, Ба - 12, Боер - 10, Ротар - 6, Стоилькович - 3, Респо - 2, Шуих-Барбе, Жардино, Элуга, Олинга-Андела, Диуф, Желин
Румыния: Иннех - 22, Бутерез - 19, Будай-Унгуряну - 18, Вирлан - 8, Аксинте - 5, Иоан - 3, Аритон, Вереш, Альбу, Раду, Матей, Роман, Миклэуш, Задорожнай

Действующими чемпионками Европы являются итальянские волейболистки. Это уже третье подряд первенство, на котором соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно.

Чемпионат Европы завершится 3 сентября. Матчи первого раунда плей-офф пройдут во Флоренции и Брюсселе.

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