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Сборная Франции вышла в 1/4 финала женского ЧЕ по волейболу, обыграв Румынию

Сегодня, 26 августа, стартовали игры 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу, в первом матче раунда женская сборная Франции одержала победу над командой Румынии со счётом 3:1 (25:23, 25:16, 21:25, 25:23).

Следующим соперником Франции в четвертьфинале станет победитель встречи между командами из Италии и Испании.

Матч 1/4 финала с участием французских волейболисток состоится во вторник, 29 августа.

Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/8 финала

Франция – Румыния – 3:1 (25:23, 25:16, 21:25, 25:23).

Действующими чемпионками Европы являются итальянские волейболистки. Это уже третье подряд первенство, на котором соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно.

Чемпионат Европы завершится 3 сентября. Матчи первого раунда плей-офф пройдут во Флоренции и Брюсселе.