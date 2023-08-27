Чемпионат Европы по волейболу — 2023 среди мужчин: состав групп, расписание матчей

28 августа начнётся чемпионат Европы по волейболу — 2023 среди мужчин, который пройдёт в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле. Предлагаем вашему вниманию состав групп и расписание матчей группового этапа.
Группа А: Бельгия, Эстония, Германия, Италия, Сербия, Швейцария
28 августа. Бельгия — Италия
30 августа. Германия — Эстония
30 августа. Швейцария — Сербия
31 августа. Сербия — Бельгия
31 августа. Эстония — Италия
1 сентября. Германия — Швейцария
1 сентября. Сербия — Италия
3 сентября. Эстония — Швейцария
3 сентября. Бельгия — Германия
4 сентября. Сербия — Эстония
4 сентября. Италия — Швейцария
5 сентября. Бельгия — Эстония
5 сентября. Германия — Сербия
6 сентября. Швейцария — Бельгия
6 сентября. Германия — Италия
Группа В: Болгария, Хорватия, Финляндия, Словения, Испания, Украина
29 августа. Испания — Болгария
30 августа. Словения — Украина
30 августа. Финляндия — Хорватия
31 августа. Украина — Хорватия
31 августа. Финляндия — Болгария
1 сентября. Финляндия — Словения
1 сентября. Хорватия — Испания
2 сентября. Словения — Испания
2 сентября. Болгария — Украина
3 сентября. Испания — Финляндия
3 сентября. Болгария — Хорватия
4 сентября. Украина — Финляндия
4 сентября. Хорватия — Словения
5 сентября. Испания — Украина
5 сентября. Словения — Болгария
Группа С: Чехия, Дания, Черногория, Нидерланды, Северная Македония, Польша
30 августа. Северная Македония — Дания
31 августа. Черногория — Нидерланды
31 августа. Польша — Чехия
1 сентября. Дания — Чехия
1 сентября. Нидерланды — Польша
2 сентября. Нидерланды — Чехия
2 сентября. Северная Македония — Черногория
3 сентября. Дания — Черногория
3 сентября. Польша — Северная Македония
4 сентября. Дания — Нидерланды
4 сентября. Чехия — Черногория
5 сентября. Северная Македония — Нидерланды
5 сентября. Польша — Дания
6 сентября. Черногория — Польша
6 сентября. Северная Македония — Чехия
Группа D: Франция, Греция, Израиль, Португалия, Румыния, Турция
29 августа. Греция — Израиль
30 августа. Турция — Франция
30 августа. Румыния — Португалия
31 августа. Франция — Португалия
31 августа. Румыния — Израиль
1 сентября. Румыния — Турция
1 сентября. Португалия — Греция
2 сентября. Турция — Греция
2 сентября. Израиль — Франция
3 сентября. Греция — Румыния
3 сентября. Израиль — Португалия
4 сентября. Франция — Румыния
4 сентября. Португалия — Турция
5 сентября. Греция — Франция
5 сентября. Турция — Израиль
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