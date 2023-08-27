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Чемпионат Европы по волейболу — 2023 среди мужчин: состав групп, расписание матчей

Чемпионат Европы по волейболу — 2023 среди мужчин: состав групп, расписание матчей
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28 августа начнётся чемпионат Европы по волейболу — 2023 среди мужчин, который пройдёт в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле. Предлагаем вашему вниманию состав групп и расписание матчей группового этапа.

Группа А: Бельгия, Эстония, Германия, Италия, Сербия, Швейцария

28 августа. Бельгия — Италия

30 августа. Германия — Эстония

30 августа. Швейцария — Сербия

31 августа. Сербия — Бельгия

31 августа. Эстония — Италия

1 сентября. Германия — Швейцария

1 сентября. Сербия — Италия

3 сентября. Эстония — Швейцария

3 сентября. Бельгия — Германия

4 сентября. Сербия — Эстония

4 сентября. Италия — Швейцария

5 сентября. Бельгия — Эстония

5 сентября. Германия — Сербия

6 сентября. Швейцария — Бельгия

6 сентября. Германия — Италия

Группа В: Болгария, Хорватия, Финляндия, Словения, Испания, Украина

29 августа. Испания — Болгария

30 августа. Словения — Украина

30 августа. Финляндия — Хорватия

31 августа. Украина — Хорватия

31 августа. Финляндия — Болгария

1 сентября. Финляндия — Словения

1 сентября. Хорватия — Испания

2 сентября. Словения — Испания

2 сентября. Болгария — Украина

3 сентября. Испания — Финляндия

3 сентября. Болгария — Хорватия

4 сентября. Украина — Финляндия

4 сентября. Хорватия — Словения

5 сентября. Испания — Украина

5 сентября. Словения — Болгария

Группа С: Чехия, Дания, Черногория, Нидерланды, Северная Македония, Польша

30 августа. Северная Македония — Дания

31 августа. Черногория — Нидерланды

31 августа. Польша — Чехия

1 сентября. Дания — Чехия

1 сентября. Нидерланды — Польша

2 сентября. Нидерланды — Чехия

2 сентября. Северная Македония — Черногория

3 сентября. Дания — Черногория

3 сентября. Польша — Северная Македония

4 сентября. Дания — Нидерланды

4 сентября. Чехия — Черногория

5 сентября. Северная Македония — Нидерланды

5 сентября. Польша — Дания

6 сентября. Черногория — Польша

6 сентября. Северная Македония — Чехия

Группа D: Франция, Греция, Израиль, Португалия, Румыния, Турция

29 августа. Греция — Израиль

30 августа. Турция — Франция

30 августа. Румыния — Португалия

31 августа. Франция — Португалия

31 августа. Румыния — Израиль

1 сентября. Румыния — Турция

1 сентября. Португалия — Греция

2 сентября. Турция — Греция

2 сентября. Израиль — Франция

3 сентября. Греция — Румыния

3 сентября. Израиль — Португалия

4 сентября. Франция — Румыния

4 сентября. Португалия — Турция

5 сентября. Греция — Франция

5 сентября. Турция — Израиль

Турнирная таблица чемпионата Европы по волейболу - 2023 среди мужчин
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