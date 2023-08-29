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Определились четвертьфинальные пары ЧЕ-2023 среди женских команд

Определились четвертьфинальные пары ЧЕ-2023 среди женских команд
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В понедельник, 28 августа, после завершения всех матчей 1/8 финала определились все четвертьфинальные пары чемпионата Европы среди женских команд. Последнюю пару составили команды Сербии и Чехии.

Четвертьфинальные пары чемпионата Европы — 2023 среди женских команд

Италия – Франция
Турция – Польша
Нидерланды – Болгария
Сербия – Чехия

Четвертьфинальные матчи чемпионата Европы пройдут 29 и 30 августа.

В турнире принимают участие 24 сборные, разделённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучшие команды из каждой группы вышли в 1/8 финала. Действующими чемпионками Европы являются итальянки. Это уже третье подряд первенство, на котором соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно.

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