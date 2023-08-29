Определились четвертьфинальные пары ЧЕ-2023 среди женских команд

В понедельник, 28 августа, после завершения всех матчей 1/8 финала определились все четвертьфинальные пары чемпионата Европы среди женских команд. Последнюю пару составили команды Сербии и Чехии.

Четвертьфинальные пары чемпионата Европы — 2023 среди женских команд

Италия – Франция

Турция – Польша

Нидерланды – Болгария

Сербия – Чехия

Четвертьфинальные матчи чемпионата Европы пройдут 29 и 30 августа.

В турнире принимают участие 24 сборные, разделённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучшие команды из каждой группы вышли в 1/8 финала. Действующими чемпионками Европы являются итальянки. Это уже третье подряд первенство, на котором соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно.