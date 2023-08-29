Определились четвертьфинальные пары ЧЕ-2023 среди женских команд
Поделиться
В понедельник, 28 августа, после завершения всех матчей 1/8 финала определились все четвертьфинальные пары чемпионата Европы среди женских команд. Последнюю пару составили команды Сербии и Чехии.
Четвертьфинальные пары чемпионата Европы — 2023 среди женских команд
Италия – Франция
Турция – Польша
Нидерланды – Болгария
Сербия – Чехия
Четвертьфинальные матчи чемпионата Европы пройдут 29 и 30 августа.
В турнире принимают участие 24 сборные, разделённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучшие команды из каждой группы вышли в 1/8 финала. Действующими чемпионками Европы являются итальянки. Это уже третье подряд первенство, на котором соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно.
Комментарии
- 29 августа 2023
-
00:17
- 28 августа 2023
-
23:58
-
22:30
-
21:30
-
11:42
-
09:28
-
09:00
-
01:01
-
00:35
- 27 августа 2023
-
23:54
-
23:08
-
21:14
-
20:21
-
20:08
-
15:50
-
15:27
-
09:00
-
00:25
-
00:00
- 26 августа 2023
-
22:25
-
09:00
-
07:35
- 25 августа 2023
-
00:32
- 24 августа 2023
-
23:14
-
23:04
-
20:36
-
09:00
-
00:50
- 23 августа 2023
-
20:30
-
09:00
-
00:55
- 22 августа 2023
-
20:37
-
13:08
-
12:35
-
09:30
Партнерский контент