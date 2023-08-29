Расписание мужского чемпионата Европы по волейболу 29 августа

Стартовал чемпионат Европы по волейболу — 2023 среди мужчин, который проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле. Предлагаем ознакомиться с расписанием матчей второго игрового дня.

29 августа

Группа D. Греция — Израиль. 20:00 мск

Группа В. Испания — Болгария. 20:30 мск

Матчи группового этапа продлятся до 7 сентября. В группу А попали Сербия, Германия, Бельгия, Италия, Эстония и Швейцария, в группу В — Болгария, Финляндия, Испания, Хорватия, Словения и Украина, в группу С — Польша, Нидерланды, Чехия, Дания, Черногория и Северная Македония, а в группу D — Франция, Греция, Румыния, Португалия, Турция и Израиль.

Действующими чемпионами Европы являются итальянцы, обыгравшие в финале Евро-2021 Словению со счётом 3:2.