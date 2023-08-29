Мусэрский: политика нас не касается, болельщики приходили с российскими флагами

Игрок волейбольного клуба «Сантори Санбёрдз» Дмитрий Мусэрский рассказал о жизни в Японии.
«Понимаю, что на ребёнка определённое внимание Азия оказывает. Мы стараемся, чтобы всё развивалось в правильном ключе. В любом случае ребёнок понимает, что он русский, гражданин России, у него свой менталитет, мышление. Соответственно, воспитывается в русской семье – мы развиваем его знания, навыки в русском языке и русской литературе. Так как он на дистанционном обучении, то всё читает по программе. Так что давления культуры Японии на ребёнка нет – он обучается в международной школе.
Политика и нас не касается. Играя в японском клубе, никаких ограничений нет: даже болельщики приходили на матчи с российскими флагами. В этом плане политического давления нет. Если сравнивать с опытом Сергея Гранкина, то в нашем случае довольно всё экологично», — сказал Мусэрский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
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