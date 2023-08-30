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Сборная Италии по волейболу вышла в полуфинал женского чемпионата Европы

Сборная Италии по волейболу вышла в полуфинал женского чемпионата Европы
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Женская сборная Италии по волейболу вышла в полуфинал чемпионата Европы. В четвертьфинальном матче, который прошёл во Флоренции (Италия), хозяйки паркета нанесли поражение команде Франции со счётом 3:0 (25:14, 29:27, 25:13).

Соперник сборной Италии в матче за выход в финал чемпионата Европы определится завтра, 30 августа, в противостоянии команд Турции и Польши.

Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины
1/4 финала

Италия – Франция – 3:0 (25:14, 29:27, 25:13).

В турнире принимают участие 24 сборные, разделённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучшие команды из каждой группы вышли в 1/8 финала. Действующими чемпионками Европы являются итальянки. Это уже третье подряд первенство, на котором соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно.

ЧЕ-2023 (ж) . 1/4 финала
29 августа 2023, вторник. 22:00 МСК
Италия
Окончен
3 : 0
Франция
Италия: Лубьян, Дегради, Бозио, Ферсино, Орро, Данези, Пьетрини, Нвакалор, Силла, Эгону, Скварчини, Парроккьяле, Оморуйи, Антропова
Франция: Казот, Шуих-Барбе, Жардино, Боер, Стоилькович, Жикёйль, Сильвес, Элуга, Олинга-Андела, Респо, Диуф, Ротар, Ба, Желин
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Новости. Волейбол
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