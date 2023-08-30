Расписание мужского чемпионата Европы по волейболу 30 августа

На чемпионате Европы по волейболу — 2023 среди мужчин, который проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле, 30 августа сразу 14 команд проведут свои первые матчи на турнире. Предлагаем ознакомиться с расписанием матчей третьего игрового дня.

30 августа

Группа D. Турция — Франция. 10:00 мск

Группа B. Словения — Украина. 17:30 мск

Группа A. Германия — Эстония. 19:00 мск

Группа D. Румыния — Португалия. 20:00 мск

Группа B. Финляндия — Хорватия. 20:30 мск

Группа C. Северная Македония — Дания. 21:00 мск

Группа A. Швейцария — Сербия. 22:00 мск

Матчи группового этапа продлятся до 7 сентября. В группу А попали Сербия, Германия, Бельгия, Италия, Эстония и Швейцария, в группу В — Болгария, Финляндия, Испания, Хорватия, Словения и Украина, в группу С — Польша, Нидерланды, Чехия, Дания, Черногория и Северная Македония, а в группу D — Франция, Греция, Румыния, Португалия, Турция и Израиль.

Действующими чемпионами Европы являются итальянцы, обыгравшие в финале Евро-2021 Словению со счётом 3:2.