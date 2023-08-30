Расписание матчей женского чемпионата Европы по волейболу 30 августа
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Сегодня, 30 августа, продолжится чемпионат Европы по волейболу — 2023 среди женщин, который проходит в Италии, Германии, Бельгии и Эстонии. Состоятся заключительные матчи 1/4 финала плей-офф.
Расписание матчей 30 августа
Турция — Польша. 18:00 мск
Сербия — Чехия. 21:00 мск
Ранее в полуфинальную стадию вышли Нидерланды, победившие Болгарию (3:0), и Италия, обыгравшая Францию (3:0).
Изначально в турнире принимали участие 24 сборные, разделённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучшие команды из каждой группы вышли в 1/8 финала. Действующими чемпионками Европы являются итальянки. Это уже третье подряд первенство, на котором соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно.
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