Результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу 30 августа

В среду, 30 августа, состоялись заключительные четвертьфинальные матчи на женском чемпионате Европы по волейболу, который проходит в Италии, Германии, Бельгии и Эстонии.
Результаты женского чемпионата Европы по волейболу 30 августа
Турция — Польша — 3:0 (25:23, 25:22, 25:18).
Сербия — Чехия — 3:1 (24:26, 25:17, 25:11, 25:14).
В матче за выход в финал сербки встретятся со сборной Нидерландов. В другом полуфинале между собой сыграют национальные команды Италии и Турции.
В турнире принимают участие 24 сборные, разделённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучшие команды из каждой группы вышли в 1/8 финала. Действующими чемпионками Европы являются итальянки. Это уже третье подряд первенство, на котором соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно.
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