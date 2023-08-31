Расписание мужского чемпионата Европы по волейболу 31 августа

На чемпионате Европы по волейболу — 2023 среди мужчин, который проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле, 31 августа состоятся сразу восемь матчей. Для команд группы C эти игры станут первыми на турнире, а для всех остальных это уже будут встречи второго тура. Предлагаем ознакомиться с расписанием матчей четвёртого игрового дня.

Расписание матчей 31 августа

Группа D. Франция — Португалия. 17:00 мск.

Группа B. Украина — Хорватия. 17:30 мск.

Группа C. Черногория — Нидерланды. 18:00 мск.

Группа A. Сербия — Бельгия. 19:00 мск.

Группа D. Румыния — Израиль. 20:00 мск.

Группа B. Финляндия — Болгария. 20:30 мск.

Группа C. Польша — Чехия. 21:00 мск.

Группа A. Эстония — Италия. 22:00 мск.

Матчи группового этапа продлятся до 7 сентября. В группу А попали Сербия, Германия, Бельгия, Италия, Эстония и Швейцария, в группу В — Болгария, Финляндия, Испания, Хорватия, Словения и Украина, в группу С — Польша, Нидерланды, Чехия, Дания, Черногория и Северная Македония, а в группу D — Франция, Греция, Румыния, Португалия, Турция и Израиль. По четыре команды из каждой выйдут в 1/8 финала.

Действующими чемпионами Европы являются итальянцы, обыгравшие в финале Евро-2021 Словению со счётом 3:2.