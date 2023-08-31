Украинские волейболисты на тай-брейке проиграли Хорватии на групповом этапе ЧЕ-2023

Мужская сборная Украины по волейболу потерпела второе поражение подряд на групповом этапе чемпионата Европы – 2023. Соревнования проходят в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле.
В матче 2-го тура украинцы на тай-брейке проиграли команде Хорватии. Встреча завершилась со счётом 3:2 (17:25, 25:22, 20:25, 25:15, 15:13).
Напомним, украинцы выступают в группе B. На данный момент они занимают пятое место.
В следующем матче сборная Украины сразится с Болгарией. Встреча пройдёт 2 сентября.
В плей-офф соревнований пройдут четыре лучших коллектива группы. Действующими чемпионами Европы являются итальянцы, обыгравшие в финале Евро-2021 именно Словению со счётом 3:2.
Волейбол. Чемпионат Европы, групповой этап. Мужчины
Украина – Хорватия – 2:3 (25:17, 22:25, 25:20, 15:25, 15:13).
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