Расписание матчей женского чемпионата Европы по волейболу 1 сентября

Сегодня, 1 сентября, продолжится чемпионат Европы по волейболу — 2023 среди женщин, который проходит в Италии, Германии, Бельгии и Эстонии. Будут сыграны матчи 1/2 финала плей-офф. Начиная с этой стадии, все игры принимает Брюссель.

Расписание матчей 1 сентября

Нидерланды — Сербия. 18:00 мск.

Италия — Турция. 21:00 мск.

Матч за третье место и финал запланированы на 3 сентября.

Изначально в турнире принимали участие 24 сборные, разделённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучшие команды из каждой группы вышли в 1/8 финала. Действующими чемпионками Европы являются итальянки. Это уже третье подряд первенство, на котором соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно.