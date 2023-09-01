Расписание мужского чемпионата Европы по волейболу 1 сентября

На чемпионате Европы по волейболу — 2023 среди мужчин, который проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле, 1 сентября состоятся сразу восемь матчей. Для команд это будут их вторые или третьи игры на турнире. Предлагаем ознакомиться с расписанием матчей пятого игрового дня.
Расписание матчей 1 сентября
Группа D. Румыния — Турция. 16:00 мск.
Группа B. Финляндия — Словения. 17:30 мск.
Группа C. Дания — Чехия. 18:00 мск.
Группа A. Германия — Швейцария. 19:00 мск.
Группа D. Португалия — Греция. 19:00 мск.
Группа B. Хорватия — Испания. 20:30 мск.
Группа C. Нидерланды — Польша. 21:00 мск.
Группа A. Сербия — Италия. 22:00 мск.
Матчи группового этапа продлятся до 7 сентября. В группу А попали Сербия, Германия, Бельгия, Италия, Эстония и Швейцария, в группу В — Болгария, Финляндия, Испания, Хорватия, Словения и Украина, в группу С — Польша, Нидерланды, Чехия, Дания, Черногория и Северная Македония, а в группу D — Франция, Греция, Румыния, Португалия, Турция и Израиль. По четыре команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала.
Действующими чемпионами Европы являются итальянцы, обыгравшие в финале Евро-2021 Словению со счётом 3:2.
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