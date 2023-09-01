Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Сборная Турции вышла в финал женского ЧЕ, в пяти сетах обыграв Италию

Сборная Турции вышла в финал женского ЧЕ, в пяти сетах обыграв Италию
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 1 сентября, в Брюсселе (Бельгия) состоялся полуфинальный матч чемпионата Европы по волейболу среди женщин, в котором сборная Турции в пяти партиях обыграла национальную команду Италии (18:25, 25:23, 15:25, 25:22, 15:6).

ЧЕ-2023 (ж) . 1/2 финала
01 сентября 2023, пятница. 18:00 МСК
Турция
Окончен
3 : 2
Италия
Турция: Орге Гюнер, Шебнем Акёз, Озбай, Варгас, Айкач, Акман, Баладын, Джебеджиоглу, Шахин, Эрдем Дюндар, Гюнеш, Калач, Айдын, Каракурт
Италия: Лубьян, Дегради, Бозио, Ферсино, Орро, Данези, Пьетрини, Нвакалор, Силла, Эгону, Скварчини, Парроккьяле, Оморуйи, Антропова

Во второй полуфинальной встрече национальная команда Нидерландов сыграет с Сербией. Их матч начнётся в 21:30 мск.

Оба полуфинала проходят на арене «Пале 12» в Брюсселе. Финал и матч за третье место пройдут в столице Бельгии 3 сентября.

Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Полуфинал

Турция – Италия – 3:2 (18:25, 25:23, 15:25, 25:22, 15:6).

В турнире принимают участие 24 сборные, разделённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучшие команды из каждой группы вышли в 1/8 финала. Действующими чемпионками Европы являются итальянки. Это уже третье подряд первенство, на котором соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android