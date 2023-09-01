Сборная Турции вышла в финал женского ЧЕ, в пяти сетах обыграв Италию

Сегодня, 1 сентября, в Брюсселе (Бельгия) состоялся полуфинальный матч чемпионата Европы по волейболу среди женщин, в котором сборная Турции в пяти партиях обыграла национальную команду Италии (18:25, 25:23, 15:25, 25:22, 15:6).
Во второй полуфинальной встрече национальная команда Нидерландов сыграет с Сербией. Их матч начнётся в 21:30 мск.
Оба полуфинала проходят на арене «Пале 12» в Брюсселе. Финал и матч за третье место пройдут в столице Бельгии 3 сентября.
Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Полуфинал
Турция – Италия – 3:2 (18:25, 25:23, 15:25, 25:22, 15:6).
В турнире принимают участие 24 сборные, разделённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучшие команды из каждой группы вышли в 1/8 финала. Действующими чемпионками Европы являются итальянки. Это уже третье подряд первенство, на котором соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно.
- 1 сентября 2023
-
20:23
-
09:10
-
09:00
-
00:18
- 31 августа 2023
-
20:31
-
13:01
-
10:15
-
09:10
-
01:16
-
01:00
-
00:11
-
00:01
- 30 августа 2023
-
23:17
-
22:04
-
21:25
-
20:14
-
09:10
-
09:00
-
00:35
-
00:02
- 29 августа 2023
-
20:47
-
10:15
-
09:50
-
09:19
-
09:00
-
08:15
-
00:17
- 28 августа 2023
-
23:58
-
22:30
-
21:30
-
11:42
-
09:28
-
09:00
-
01:01
-
00:35