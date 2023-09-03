Расписание матчей женского чемпионата Европы по волейболу 3 сентября
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Сегодня, 3 сентября, состоится заключительный игровой день чемпионата Европы по волейболу — 2023 среди женщин, который проходит в Италии, Германии, Бельгии и Эстонии. Будет сыгран матч за третье место и финал.
Матч за третье место
Нидерланды — Италия. 17:30 мск.
Финал
Сербия — Турция. 21:00.
В полуфинале соревнований Турция победила Италию со счётом 3:2, а сербы оказались сильнее сборной Нидерландов со счётом 3:1.
Изначально в турнире принимали участие 24 сборные, разделённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучшие команды из каждой группы вышли в 1/8 финала. Действующими чемпионками Европы являются итальянки. Это уже третье подряд первенство, на котором соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно.
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