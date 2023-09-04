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Результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу 3 сентября, турнирная таблица

Результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу 3 сентября, турнирная таблица
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На чемпионате Европы по волейболу — 2023 среди мужчин, который проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле, 3 сентября состоялось восемь матчей. Предлагаем ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Результаты матчей 3 сентября

Группа D. Греция — Румыния – 1:3 (16:25, 18:25, 25:23, 20:25)
Группа В. Испания — Финляндия – 3:1 (25:21, 19:25, 25:21, 25:23)
Группа C. Дания — Черногория – 1:3 (25:18, 29:31, 22:25, 23:25)
Группа А. Эстония — Швейцария – 3:2 (25:18, 25:21, 22:25, 21:25, 15:13)
Группа D. Израиль — Португалия – 0:3 (22:25, 21:25, 12:25)
Группа В. Болгария — Хорватия – 1:3 (25:22, 16:25, 22:25, 21:25)
Группа С. Польша — Северная Македония – 3:0 (25:12, 25:21, 25:14)
Группа А. Бельгия — Германия – 2:3 (25:22, 25:17, 15:25, 22:25, 12:15).

Матчи группового этапа продлятся до 7 сентября. В группу А попали Сербия, Германия, Бельгия, Италия, Эстония и Швейцария, в группу В — Болгария, Финляндия, Испания, Хорватия, Словения и Украина, в группу С — Польша, Нидерланды, Чехия, Дания, Черногория и Северная Македония, а в группу D — Франция, Греция, Румыния, Португалия, Турция и Израиль. По четыре команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала.

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