Расписание мужского чемпионата Европы по волейболу 6 сентября

На чемпионате Европы по волейболу — 2023 среди мужчин, который проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле, 6 сентября состоятся заключительные игры группового этапа. Предлагаем ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.
Расписание матчей 6 сентября
Группа C. Черногория — Польша. 18:00 мск.
Группа А. Швейцария — Бельгия. 19:00 мск.
Группа С. Северная Македония — Чехия. 21:00 мск.
Группа А. Германия — Италия. 22:00 мск.
Соревнования в двух группах уже завершились. Из группы B в 1/8 финала вышли Словения, Хорватия, Украина и Болгария. Испания и Финляндия завершили борьбу. Из группы D в плей-офф попали Франция, Португалия, Румыния и Турция. Израиль и Греция прекратили выступления на турнире.
Также уже известно, что из группы A гарантированно попали в 1/8 финала Италия, Сербия, Германия и Бельгия, а Эстония и Швейцария не выйдут в плей-офф. Из группы C пробились в следующую стадию Польша и Нидерланды, а Дания завершила борьбу. Чехия, Северная Македония и Черногория разыгрывают 6 сентября две оставшиеся путёвки в плей-офф.
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