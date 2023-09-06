Расписание мужского чемпионата Европы по волейболу 6 сентября

На чемпионате Европы по волейболу — 2023 среди мужчин, который проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле, 6 сентября состоятся заключительные игры группового этапа. Предлагаем ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Расписание матчей 6 сентября

Группа C. Черногория — Польша. 18:00 мск.

Группа А. Швейцария — Бельгия. 19:00 мск.

Группа С. Северная Македония — Чехия. 21:00 мск.

Группа А. Германия — Италия. 22:00 мск.

Соревнования в двух группах уже завершились. Из группы B в 1/8 финала вышли Словения, Хорватия, Украина и Болгария. Испания и Финляндия завершили борьбу. Из группы D в плей-офф попали Франция, Португалия, Румыния и Турция. Израиль и Греция прекратили выступления на турнире.

Также уже известно, что из группы A гарантированно попали в 1/8 финала Италия, Сербия, Германия и Бельгия, а Эстония и Швейцария не выйдут в плей-офф. Из группы C пробились в следующую стадию Польша и Нидерланды, а Дания завершила борьбу. Чехия, Северная Македония и Черногория разыгрывают 6 сентября две оставшиеся путёвки в плей-офф.